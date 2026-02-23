Tomas Martin Etcheverry ha vinto l’ATP 500 di Rio de Janeiro, battendo Tabilo in una partita emozionante. La sua vittoria arriva dopo una giornata incredibile, segnata da molte sfide e momenti di tensione. L'argentino ha mostrato grande determinazione e resistenza, conquistando il titolo in un torneo ricco di colpi sorprendenti. La sua prestazione ha lasciato il pubblico senza parole, mentre si prepara per la prossima sfida.

Clamorosa impresa di Tomas Martin Etcheverry. L’argentino vince l’ATP 500 di Rio de Janeiro dopo poco più di 24 ore quasi senza senso. La fine, innanzitutto, cioè la finale: batte il cileno Alejandro Tabilo per 3-6 7-6(4) 6-4 in tre ore e 4 minuti. Ma non è tutto qui, perché la semifinale contro il ceco Vit Kopriva, iniziata ieri, si è fermata sul 5-4 Kopriva nel primo set per pioggia. Poi, tanto per cambiare, si è bloccata in pieno terzo set per un’ora e mezzo oggi, ma per il caldo. Alla fine l’ha vinta dopo 3 ore e 57 minuti. In pratica, il trionfatore odierno è rimasto in campo per 7 ore nelle ultime, bene o male, 30. 🔗 Leggi su Oasport.it

ATP Rio de Janeiro 2026, Alejandro Tabilo approda in finale: sfida contro Etcheverry, reduce da una maratonaAlejandro Tabilo ha raggiunto la finale dell’ATP di Rio de Janeiro dopo aver superato una lunga maratona contro un avversario determinato.

Pronostico e quote Alejandro Tabilo – Francesco Passaro, Rio de Janeiro 19-02-2026Alejandro Tabilo ha battuto Emilio Nava nel primo turno del torneo di Rio de Janeiro il 19 febbraio 2026, grazie a una prestazione solida che gli ha permesso di vincere facilmente per 6-3, 6-3 in poco più di un’ora.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Etcheverry, che impresa! Batte Tabilo e conquista Rio de Janeiro dopo una giornata pazza.

Atp Vienna: Musetti batte Etcheverry e va ai quartiLorenzo Musetti avanza nel torneo Atp 500 di Vienna dove ha raggiunto i quarti battendo l'argentino Tomas Martin Etcheverry in due set, col punteggio di 6-3, . Il toscano, n.8 mondiale, al prossimo ... ansa.it

ATP Buenos Aires: a Cerundolo il derby contro Etcheverry. Terza finale nel torneo di casaFrancisco Cerundolo rispetta i pronostici ed è il primo finalista dell’ IEB + Argentina Open. Il numero 19 del mondo fa suo il derby argentino, superando in due set, con il punteggio di 6-3 7-5, Tomas ... ubitennis.com

Gran vittoria di Francesco Passaro! L'azzurro, ripescato come Lucky Loser, batte in due set Dino Prizmic e accede agli ottavi nell'ATP500 di Rio. Se la vedrà ora con Alejadro Tabilo! x.com

Da lucky loser al secondo turno Passaro viene ripescato e batte Prizmic: affronterà il cileno Tabilo. BMW Italia - facebook.com facebook