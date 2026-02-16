Brasile a Rio de Janeiro una scuola di samba omaggia Lula al Carnevale

A Rio de Janeiro, la scuola di samba Academicos de Niteroi ha scelto di celebrare Lula al Carnevale, portando in strada un carro decorato con immagini e simboli del presidente brasiliano. La decisione arriva mentre Lula si prepara per la sua quarta candidatura, e la parata ha attirato molti spettatori lungo il Sambodromo. Durante l’evento, ballerini in costumi vivaci hanno ballato tra le note di samba, creando un’atmosfera festa e colorata.

La scuola di samba Academicos de Niteroi ha deciso di omaggiare il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva con una parata al Sambodromo di Rio de Janeiro, in occasione del Carnevale, nell'anno in cui il capo dello stato si candida per il suo quarto mandato non consecutivo. L'opposizione grida allo scandalo e intendono intraprendere un'azione legale contro l'ottantenne leader, sostenendo che il tributo abbia dato il via alla sua campagna elettorale con sei mesi di anticipo. La sfilata della prestigiosa scuola di samba è incentrata sul percorso di Lula, dall'infanzia povera nel nord-est del Brasile alla sua attuale posizione di leader di spicco dell'America Latina.