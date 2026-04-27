Francisco Conceicao ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky in cui ha commentato le recenti partite di Milan e Juventus. Il giocatore portoghese ha affermato di non essere soddisfatto del risultato ottenuto, sottolineando di essere in fase di crescita e di non aver ancora mostrato tutte le sue qualità. Le sue parole si sono concentrate anche su aspetti legati alla sua prestazione personale e al percorso di sviluppo come atleta.

di Angelo Ciarletta Francisco Conceicao ha parlato ai microfoni di Sky di Milan Juve e non solo. Vediamo che cosa ha detto il calciatore portoghese. Francisco Conceicao ha parlato a Sky dopo Milan Juve. Di seguito le dichiarazioni del portoghese sulla partita ma anche sulla crescita sua e della squadra. ULTIMISSIME JUVE LIVE LA PARTITA – «Per noi non era quello che volevamo. Penso che abbiamo avuto delle opportunità di fare goal. Siamo stati l’unica squadra che voleva vincere. Però non siamo riusciti, ci sta un pareggio dobbiamo continuare perché abbiamo queste partite che dobbiamo vincere » CRESCITA PERSONALE – «Si, però non hanno ancora visto il miglior Conceicao perché so quali sono le mie potenzialità, so cosa posso fare e sarò certamente più forte in futuro e lo dimostrerò.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao a Sky: «Non era il risultato che volevamo. Sto crescendo ma non avete visto ancora il miglior Conceicao, un giocatore con le mie qualità…»

Notizie correlate

Leggi anche: Conceicao a Sky: «Deluso per il risultato. Dobbiamo lavorare per non fare più accadere quello che è successo oggi»

Conceicao a Sky: «Risultato bugiardo. Divario poteva essere più ampio. Io provo a fare il meglio per la squadra»di Francesco SpagnoloConceicao nel post partita di Juve Genoa ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando nei dettagli la prestazione dei...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Conceicao: Non avete ancora visto la mia migliore versione; Juve unica a voler vincere stasera. Non avete ancora visto il vero Conceicao, ve lo dimostrerò; Conceicao pizzica il Milan: Juventus unica squadra in campo che voleva vincere; Spalletti: Vlahovic? Poteva essere rischioso, ci darà una mano! Così vedo David e Conceicao, come sta Yildiz.

Conceicao a Sky: Non era il risultato che volevamo. Ma in campo siamo stati l’unica squadra che voleva vincere. Posso fare di piùFrancisco Conceicao ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Milan: Come valuti questo pareggio? Per noi non era quello che volevamo. Penso che abbiamo avuto ... tuttojuve.com

Conceicao a Sky: Non era il risultato che volevamo. Ma in campo siamo stati l’unica squadra che voleva vincereFrancisco Conceicao ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Milan: Come valuti questo pareggio? Per noi non era quello che volevamo. Penso che abbiamo avuto ... tuttojuve.com

Conceicao a Sky Le sue parole - facebook.com facebook

Juventus, Conceicao a Sky: «Eravamo l'unica squadra che voleva vincere» x.com