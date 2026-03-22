Il tecnico della squadra ha commentato il risultato della partita, esprimendo delusione per l'esito finale. Ha affermato che è necessario impegnarsi di più per evitare che si ripetano situazioni simili in futuro. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista trasmessa da una emittente televisiva. Nessun altro dettaglio è stato fornito in merito alle cause o alle decisioni prese.

. Le sue parole dopo il Sassuolo. Conceicao è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida Juve-Sassuolo. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO DELUSIONE – « Penso che abbiamo avuto le opportunità per vincere la partita. Non siamo riusciti a fare prima il secondo gol e dopo abbiamo avuto anche l’opportunità di fare il 2-1, però non siamo riusciti, è andato così. Le opportunità le abbiamo avute e adesso dobbiamo riposare bene e tornare più forti perché la strada è ancora lunga » PRESTAZIONE DI LIVELLO – « Sì, io ci provo, è il mio gioco, è quello che il mister mi chiede, di aiutare con le mie caratteristiche la squadra, è quello che provo a fare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao a Sky: «Deluso per il risultato. Dobbiamo lavorare per non fare più accadere quello che è successo oggi»

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