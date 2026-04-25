Helena Bonham Carter ha deciso di lasciare il cast di “The White Lotus 4” poche settimane prima dell'inizio delle riprese. La decisione è stata comunicata in prossimità delle prime fasi delle riprese sulla Costa Azzurra, dove la produzione si era già spostata. La sua assenza si aggiunge a un cambiamento improvviso nel cast, che si verificato in un momento in cui erano ancora in corso le preparazioni per la nuova stagione.

Neanche il tempo di abituarsi al clima della Costa Azzurra, e The White Lotus 4 ha già perso un pezzo da novanta. A poche settimane dall’inizio delle riprese della quarta stagione, Helena Bonham Carter ha abbandonato il progetto: il suo ruolo verrà completamente riscritto e sarà affidato a breve a un’altra attrice. A darne la conferma, attraverso un comunicato ufficiale, è la stessa HBO. “Con le riprese della quarta stagione di The White Lotus appena iniziate, è diventato evidente che il personaggio creato da Mike White per Helena Bonham Carter non si adattava alla situazione una volta sul set”, si legge nella nota, riportata da Deadline. “Il ruolo è stato quindi ripensato, è in fase di riscrittura e verrà assegnato a una nuova attrice nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Helena Bonham Carter ha lasciato “The White Lotus 4” a poche settimane dall’inizio delle riprese

Notizie correlate

The White Lotus 4, svolta shock: Helena Bonham Carter abbandona! Cosa sappiamoA poco più di una settimana dall’inizio delle riprese in Costa Azzurra, la produzione di The White Lotus 4 deve affrontare un cambiamento...

Caos a Cannes: Helena Bonham Carter abbandona il cast di “The White Lotus 4”Un fulmine a ciel sereno scuote la produzione di una delle serie più attese della prossima stagione.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Casa Howard; Perché San Francesco è troppo grande per il cinema; Nella quarta stagione di The White Lotus si vola in Costa Azzurra; Enola Holmes 3: Henry Cavill ci sarà, Netflix conferma trama e data di uscita.

Caos a Cannes: Helena Bonham Carter abbandona il cast di The White Lotus 4Colpo di scena nel cast di The White Lotus 4: Helena Bonham Carter abbandona la serie di Mike White a riprese appena iniziate. Scopri i motivi dell'addio. universalmovies.it

Helena Bonham Carter ha lasciato The White Lotus 4 a poche settimane dall’inizio delle ripreseNeanche il tempo di abituarsi al clima della Costa Azzurra, e The White Lotus ... msn.com

Helena Bonham Carter non farà parte del cast della quarta stagione di The White Lotus, le cui riprese sono iniziate da poco più di una settimana in Costa Azzurra. Le fonti riferiscono che, quando Carter ha girato le sue prime scene, il creatore Mike White – che - facebook.com facebook

Helena Bonham Carter lascia la quarta stagione di The White Lotus per divergenze creative. Deadline annuncia che il suo ruolo sarà riscritto e affidato ad un'altra attrice. x.com