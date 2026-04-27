È morto a 76 anni il regista Nazareno Balani, figura nota dietro le quinte della televisione pubblica. Durante la sua carriera, ha curato la messa in onda di numerosi eventi sportivi seguiti dal pubblico italiano. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i colleghi della TV, che lo ricordano come uno dei professionisti più riconoscibili del settore. La sua perdita rappresenta un momento di lutto per il mondo della televisione.

Addio a uno dei volti dietro le quinte più riconoscibili della televisione pubblica. È morto a 76 anni il regista Nazareno Balani, professionista che ha firmato per decenni la messa in onda di alcuni tra i principali eventi sportivi seguiti dal pubblico italiano. A darne notizia è stato il giornalista Franco Bragagna, con un ricordo pubblicato sui social. Nel messaggio, Bragagna ripercorre gli anni di lavoro condivisi fino al ritiro nel 2016 e tratteggia, oltre al percorso professionale, anche il carattere di Balani. “Una vita alla Rai”, scrive, aggiungendo: “Non ci siamo voluti sempre bene”, e ancora: “ma lavorare con te è stato uno spettacolo”.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Con te se ne va un pezzo di storia”. Lutto alla Rai, il cordoglio dei colleghi della TV

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