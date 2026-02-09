La Rai piange un suo simbolo. È morto un volto noto della tv italiana, una persona che ha lasciato un segno profondo nel modo di raccontare il Paese. La notizia si diffonde lentamente, ma il dolore si avverte forte. Non si tratta solo di un professionista, ma di un modo di essere e di lavorare che ora manca.

Certe notizie arrivano piano, ma poi ti stringono lo stomaco. Perché non parlano solo di una persona, ma di un modo di guardare il Paese: con rispetto, con coraggio, senza fare sconti. E quando quella voce si spegne, sembra che un pezzo di memoria collettiva scivoli via. In queste ore il mondo dell’informazione e della televisione pubblica si ritrova a fare i conti con un’assenza che sa di fine epoca. Un nome che per molti non è stato “di copertina”, ma che dentro la Rai ha lasciato un’impronta profonda, fatta di storie, persone, e realtà spesso ignorate. È morto a 98 anni, tra gli ultimi protagonisti della stagione pionieristica del giornalismo televisivo italiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Perdiamo un grande”. Lutto in Rai, se ne va un simbolo della tv

