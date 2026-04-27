Con l’attacco alla cena dei corrispondenti i complottisti vanno a nozze

Nella serata dedicata alla cena dei corrispondenti, sono emerse diverse teorie complottiste diffuse rapidamente online. Oltre ai video che riprendono l’evento, sono stati condivisi commenti e interpretazioni che suggeriscono motivazioni e scenari alternativi rispetto a quelli ufficiali. Le ipotesi circolate riguardano vari aspetti dell’evento e sono state commentate da utenti e influencer sui social network.

Domenica, insieme ai video dell’interruzione della cena dei corrispondenti a Washington per l’attacco di un uomo armato, da subito sono cominciati a circolare sui social numerosissimi commenti di utenti convinti, senza alcuna prova, che l’attacco fosse una messinscena. Alcuni trovavano sospettosamente indifferente la reazione del presidente Donald Trump agli spari, per esempio, mentre altri trovavano strano che il vicepresidente JD Vance fosse stato portato via per primo, o impossibile che un uomo armato fosse riuscito a entrare e a sparare nell’hotel in cui si svolgeva la cena, il Washington Hilton. È ormai abituale che eventi di cui siano disponibili video e immagini diventino sui social oggetto di varie teorie del complotto, più o meno fantasiose e formulate da utenti di ogni orientamento politico.🔗 Leggi su Ilpost.it

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