Durante il corteo del 25 aprile a Bologna, alcuni partecipanti sono stati invitati a togliere le bandiere ritenute non conformi, con richieste ripetute di allontanamento. In alcune occasioni, sono state usate espressioni come “schedato fuori” e “togli le bandiere o vattene via”. La scena ha suscitato reazioni da parte di chi ha definito comprensibili eventuali proteste o resistenze.

« Ormai tu sei schedato fuori, via! Togli le bandiere o vattene via. Togli, togli, togli. ». È questa la frase che più di tutte fotografa quanto accaduto a Bologna durante il corteo del 25 aprile. A pronunciarla, secondo le ricostruzioni, è stato l’attivista Giacomo Marchetti. A riceverla, un uomo di ottant’anni, Tino Ferrari, ex docente universitario, colpevole di aver portato con sé le bandiere italiana, europea e ucraina. Eppure è peggio ciò che è seguito. Perché mentre il caso esplode, la reazione politica si muove su un terreno già visto: si condanna, ma. «Prima di tutto, bisogna condannare», premette il leader di Avs Angelo Bonelli. Poi però arriva la clausola che cambia il quadro: « Dopodiché, .🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Con la bandiera sbagliata sei “schedato”, se reagiscono è “comprensibile”: cronaca di un 25 aprile inclusivo (solo a parole)

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