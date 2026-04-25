25 aprile tensione alla manifestazione di Roma + Europa | Aggrediti con spray urticante per la bandiera dell’Ucraina

Durante la manifestazione dell’Anpi a Roma, alcuni manifestanti dei Radicali italiani e di +Europa con bandiere ucraine si sono avvicinati alla Piramide Cestia, causando momenti di tensione. Secondo fonti, sono stati usati spray urticanti contro un gruppo presente alla protesta, che si trovava in piazza di Porta San Paolo. La situazione si è sbloccata senza ulteriori incidenti.

Momenti di tensione nel corso della manifestazione promossa dall’Anpi in Piazza di Porta San Paolo a Roma quando un gruppo di circa 10 manifestanti dei Radicali italiani e +Europa con bandiere dell’Ucraina hanno raggiunto la Piramide Cestia. Sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine. Secondo le ricostruzioni della polizia, alcuni manifestanti di Cambiare Rotta hanno fatto uso di spray urticante anche in direzione di operatori delle forze dell’ordine in abiti civili. Attualmente la situazione è tornata alla normalità con l’allontanamento del gruppo di manifestanti, monitorati dalle forze dell’ordine. “Durante la nostra...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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