Durante la settimana del Salone del Mobile, i quartieri di Milano sono stati animati dal Fuorisalone, che ha richiamato oltre 500.000 visitatori. L’evento si è svolto in diverse zone della città, trasformando le strade in esposizioni di design e creatività. Questa edizione ha registrato numeri record di presenze, confermando la popolarità dell’appuntamento internazionale dedicato all’arredo e al progetto.

Milano – Affluenza di oltre 500mila visitatori per l’edizione 2026 del Fuorisalone, l’appuntamento con il design che invade la città in concomitanza con la settimana del Salone del Mobile. Gli “eventi“ di cui Milano è capitale sono stati più di 1.300 complessivi in città. Il Brera Design District si conferma punto di riferimento con 320 eventi, distribuiti tra 217 showroom permanenti e numerose location. Il Bdd ha anche il vantaggio di essere di per sé un quartiere d’arte che lavora sul tema tutto il tempo dell’anno. Le zone, i distretti e il Passport. Al distretto di Brera si affiancano le zone di Tortona, Durini, 5Vie, Isola e Porta Venezia, insieme a destinazioni indipendenti come Alcova, oltre a numerose installazioni diffuse tra architetture inedite, palazzi storici, cortili e spazi temporanei.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Con il Fuorisalone i quartieri sono diventati opere d’arte. Il bilancio: mezzo milione di turisti del design

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Con il Salone del Mobile, a Milano si conclude anche il Fuorisalone, con un record di visitatori, tante code e i premi per le installazioni più votate. Resteranno aperte al pubblico fino al 30 aprile quelle alla Statale e all'Orto botanico. Servizio di Antonello Marzio - facebook.com facebook

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