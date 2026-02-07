Fiumicino il bilancio della maggioranza dopo 2 anni e mezzo | grandi opere maxi-investimenti e Porta d’Italia

Dopo due anni e mezzo di governo, la maggioranza di Fiumicino traccia un bilancio senza giri di parole. Sono stati fatti grandi investimenti e sono partite opere importanti, come la Porta d’Italia. La città si muove, tra cantieri e progetti, cercando di cambiare volto e rispondere alle esigenze dei cittadini.

Fiumicino, 7 febbraio 2026 – Fiumicino è una città vasta e complessa, fatta di quindici località e di un territorio esteso. È da questa consapevolezza che, nel confronto pubblico promosso dalle forze di maggioranza all' Hotel Isola Sacra, è stato tracciato un bilancio dei primi due anni e mezzo di amministrazione: l'obiettivo dichiarato è quello di trasformare la programmazione in risultati "concreti, visibili e duraturi", con una visione orientata a una Fiumicino più moderna e sostenibile. Durante l'appuntamento è stato fatto il punto su punto su interventi, cantieri e progetti in corso e di definire una traiettoria per i mesi a venire.

