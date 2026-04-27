Con il caldo si svegliano le zanzare esperti | Subito interventi altrimenti è tardi

Con l’arrivo della primavera e le temperature in aumento, le zanzare stanno tornando attive. Gli esperti avvertono che senza interventi tempestivi il rischio di diffusione di malattie come Dengue, Chikungunya e West Nile potrebbe aumentare. Le zanzare, infatti, sono vettori di questi virus e la loro presenza si sta intensificando nelle aree più colpite. La situazione richiede attenzione e misure immediate per contenere l’espansione di queste arbovirosi.

(Adnkronos) – La primavera e l'aumento costante delle temperature stanno 'risvegliando' le zanzare e con loro anche le arbovirosi che trasmettono come vettori: dalla Dengue alla Chikungunya, fino al virus West Nile. Nell'ultima settimana si segnalano casi di Dengue in provincia di Brescia e a Scandicci (Firenze). L'ultimo bollettino dell'Istituto superiore di sanità (Iss) registrava.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Basket serie A2 | Wegreenit Urania Milano-Bi.Emme Service Libertas Livorno 73-66, gli amaranto si svegliano troppo tardiSe la brutta sconfitta contro Sella Cento poteva non destare troppe preoccupazioni, quella di oggi contro Milano deve suonare come un campanello... San Gerardo, le zanzare entrano nelle sale operatorie: stop agli interventi per due giorniMonza – Zanzare in sala operatoria al San Gerardo, interventi bloccati per far fronte alla disinfestazione e riportare la situazione alla normalità. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: In tutto il mondo il caldo estremo sta spingendo i sistemi agroalimentari al limite; Mappa delle ondate di calore in primo piano: India settentrionale, centrale e orientale; Col caldo arrivano le zecche, i consigli per proteggere i bambini; Questo gesto comune rovina tutto il frigorifero: ecco perché evitarlo subito. Meteo prossima settimana: subito sole e caldo, poi temporali(METEOGIORNALE.IT) Prepariamoci ad una prossima settimana sotto il segno di qualche cambiamento, in peggio ... msn.com Sembra luglio ma è aprile, l'allarme dei pediatri sul caldo anomalo e come può influire sulla salute dei bambiniCaldo anomalo ad aprile: come proteggere neonati, bambini e gestanti - idratazione, orari, vestiti e segnali d'allarme per evitare rischi. nostrofiglio.it Le pattuglie della squadra volante della questura di Lecce si sono subito mosse e una volta arrivate al casolare dell'uomo, gli agenti lo hanno visto andare verso il retro armato di un coltello da cucina. Nonostante i ripetuti tentativi di instaurare un dialogo, il 60 - facebook.com facebook Sparatoria alla cena, Trump: "Non ho avuto paura, volevano portarmi subito via ma ho voluto aspettare per capire" x.com