Bilancio comune di Bologna il rendiconto si conclude con un avanzo di 70,8 milioni | tutti i numeri

Il rendiconto del bilancio 2025 del Comune di Bologna si è concluso con un saldo complessivo di un miliardo e 237 milioni di euro. Alla fine dell'esercizio, l'avanzo disponibile ammonta a 70,8 milioni di euro. Questi dati sono stati resi noti al termine delle operazioni di chiusura del bilancio comunale relative all'anno scorso.

Bologna, 31 marzo 2026 – Il rendiconto del bilancio 2025 del Comune di Bologna si chiude a un miliardo e 237 milioni di euro, con un avanzo disponibile di 70,8 milioni di euro. Lo comunica l’assessora Roberta Li Calzi nel corso di una conferenza stampa. Le entrate. Le entrate correnti accertate nel 2025 ammontano a 744,9 milioni di euro, con un incremento di 32,3 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Le entrate proprie hanno visto un incremento di 17,9 milioni, mentre le entrate da trasferimenti aumentano di 14,5 milioni rispetto al rendiconto 2024. L’indice di autonomia finanziaria nel 2025 è pari a 82,3%, nel 2024 era 83,5%, confermandosi comunque su un livello molto elevato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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