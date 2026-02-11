Trepuzzi strappo nell’amministrazione | vicesindaca lascia giunta e maggioranza

La vicesindaca Lucia Caretto ha deciso di lasciare giunta e maggioranza a Trepuzzi. La sua scelta arriva dopo settimane di tensioni interne e mette in crisi l’unità del gruppo al Comune. La decisione di Caretto crea scompiglio tra i consiglieri e potrebbe portare a nuovi scenari politici nel paese.

L’ex vicesindaca ha evidenziato la mancanza di condizioni politiche e programmatiche necessarie per continuare a far parte della giunta e della maggioranza, puntualizzando: “Giorno dopo giorno ho cercato di valorizzare il capitale umano della nostra comunità – afferma -, al di là delle appartenenze e delle differenze sociali. Nell’ultima fase dell’azione di governo ho avvertito sempre più un limite al mio protagonismo, pur animato da spirito costruttivo». C’è dispiacere nell’apprendere la decisione di Caretto nelle parole del sindaco, Giuseppe Taurino, e del capogruppo di maggioranza “Solidarietà Lavoro Democrazia”, Alessandro Capodieci, che prendono atto della svolta e nella nota pubblicata in queste ore annunciano di non voler “esacerbare tensioni”.🔗 Leggi su Lecceprima.it

