Giovedì mattina a Chieti Scalo è stato presentato un piano volto a ripristinare i servizi sanitari di base nella zona. L'iniziativa è stata annunciata davanti all’ex distretto sanitario di via De Litio da un candidato sindaco, sostenuto da una coalizione civica e da una lista politica locale. Il progetto riguarda il ritorno immediato di servizi sanitari di base nella zona di Carbone e Chieti Scalo.

“Il problema principale fino ad oggi - è stato evidenziato - non è stato tecnico o economico: è mancata la volontà politica. Per troppo tempo i cittadini hanno dovuto spostarsi per accedere ai servizi essenziali, subendo disagi e ritardi, mentre il territorio restava privo di un punto di riferimento sanitario stabile e sicuro. Oggi non siamo qui solo per una protesta, ma per dare soluzioni attraverso un piano presentato oggi che propone un percorso chiaro e immediatamente realizzabile”. Un progetto articolato in tre fasi che prevede in primis la riattivazione entro 90 giorni dei servizi essenziali, come Cup, anagrafe sanitaria e scelta o revoca del medico di base, così da garantire subito l’accesso ai servizi fondamentali senza ulteriori spostamenti, magari utilizzando dei moduli abitativi prefabbricati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Da Carbone e Chieti Scalo Noi il piano per il ritorno immediato dei servizi sanitari di base

Articoli correlati

Ecco il primo candidato sindaco di Chieti, Carbone presenta la coalizione: “Rimettiamo Chieti al centro”Sotto lo slogan “Rimettiamo Chieti al centro” ecco la prima tappa del lungo percorso fino alle prossime amministrative di Chieti, a primavera, per...

“Ritiro immediato di 700 agenti federali da Minneapoli”. Lo zar dei confini: “Non è una resa, il piano Trump continia”Washington, 4 febbraio 2026 – L'amministrazione Trump ritira "immediatamente" 700 agenti federali per l'immigrazione da Minneapolis.

Contenuti e approfondimenti su Chieti Scalo Noi

Sanità a Chieti Scalo, Carbone: Il distretto sanitario deve tornareLa conferenza si è svolta in un luogo simbolico, alla sede dell’ex distretto sanitario di base di Chieti Scalo in via De Litio, per denunciare una mancanza che dura da troppo tempo e per indicare con ... rete8.it

Comunali, a Chieti Carbone annuncia la candidatura a sindacoHa ufficializzato che si candiderà a sindaco di Chieti alle elezioni comunali della prossima primavera Alessandro Carbone, 45 anni, consulente finanziario, sostenuto da quattro liste civiche, con una ... ansa.it