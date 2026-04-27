Comunali Anna racconta Saverio | La politica per noi è fatta di gesti concreti

Durante le campagne elettorali, spesso si notano discussioni animate e discorsi pubblici, ma in alcuni momenti si scopre una realtà diversa, fatta di gesti semplici e concreti. Una figura locale ha condiviso il suo pensiero, sottolineando come la politica possa essere più vicina alla vita quotidiana delle persone, andando oltre le parole e le promesse. Questa prospettiva mette in luce un lato meno visibile, ma fondamentale, del rapporto tra cittadini e rappresentanti.

C’è una dimensione, spesso silenziosa e sottratta al rumore del confronto pubblico, in cui la politica si spoglia dei suoi codici più visibili per tornare alla sua essenza più autentica: quella umana. È lì che si misura la coerenza di un impegno, la sua profondità, la sua verità. Raccontare un.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Comunali a Calvi, Lepore sceglie Errico: “Serve una politica fatta di proposte e responsabilità”Tempo di lettura: 2 minutiIn vista delle prossime elezioni comunali, tra i candidati al Consiglio comunale di Calvi c’è anche Aurelio Lepore,... Dal dito medio alle corna, fino alla canottiera bianca: Bossi e la politica dei gestiSi poteva essere d’accordo o meno con Umberto Bossi, morto il 19 marzo a 84 anni, ma una cosa è certa: il Senatur ha cambiato per sempre l’immagine...