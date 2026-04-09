Comunali a Calvi Lepore sceglie Errico | Serve una politica fatta di proposte e responsabilità

In vista delle elezioni comunali a Calvi, tra i candidati al Consiglio comunale figura anche Aurelio Lepore, un ingegnere che aveva già partecipato alla precedente tornata elettorale. Recentemente, il candidato ha scelto di sostenere la candidatura di Errico, affermando che è necessario un approccio politico basato su proposte concrete e responsabilità. La campagna elettorale si concentra sulla presentazione di programmi e sulla responsabilità nella gestione amministrativa.

Tempo di lettura: 2 minuti In vista delle prossime elezioni comunali, tra i candidati al Consiglio comunale di Calvi c’è anche Aurelio Lepore, ingegnere, già candidato nella precedente tornata elettorale. Lepore torna oggi a mettersi in gioco al fianco di Domenico Errico, scegliendo di condividere un percorso che, come sottolinea, nasce da coerenza e convinzione. “ Ho scelto di candidarmi con uno spirito semplice ma essenziale: mettere il nostro Comune al centro, prima di tutto. È una decisione che nasce da un’esperienza già vissuta e dalla volontà di restare coerente con un’idea di politica fondata sulle proposte, non sulle contrapposizioni”, afferma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comunali a Calvi, Lepore sceglie Errico: “Serve una politica fatta di proposte e responsabilità” Comunali a Calvi, Marallo scende in campo a sostegno di Domenico ErricoTempo di lettura: 2 minutiCon profondo senso civico e con la volontà di mettere la propria esperienza al servizio della comunità, il dott. VIDEO/ Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno di nuove idee e prospettive”Tempo di lettura: 2 minuti Indossare la divisa, mettere in bella vista il pettorale, allacciare le scarpe e scendere per strada: non c’è immagine... Comunali Bologna 2027, i civici lanciano la sfida al sindaco LeporeBologna, 28 giugno 2025 – Sindaci e amministratori della Città metropolitana alzano la voce in vista delle elezioni Comunali del 2027. E dalla provincia arriva la richiesta di una svolta che superi la ... ilrestodelcarlino.it Lepore al comizio a spese del ComuneIl comizio di Mohammad Hannoun diventa missione istituzionale pagata e rimborsata dal Comune. È il caso di Bologna. La determina è firmata del gabinetto del sindaco Pd Matteo Lepore: gli uffici ... ilgiornale.it