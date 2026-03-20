Umberto Bossi, scomparso il 19 marzo all’età di 84 anni, ha lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario politico italiano. Con il suo stile riconoscibile, tra gesti come il dito medio, le corna e la canottiera bianca, ha rivoluzionato il modo di presentarsi in pubblico. La sua figura ha suscitato reazioni diverse, ma la sua capacità di differenziarsi dagli altri politici è indiscutibile.

Si poteva essere d’accordo o meno con Umberto Bossi, morto il 19 marzo a 84 anni, ma una cosa è certa: il Senatur ha cambiato per sempre l’ immagine del politico italiano. E il linguaggio della nostra politica. Con lui siamo passati dal lessico misurato, dal contegno da notaio e dalla debita distanza dai cittadini a gesti esagerati (dal dito alzato alle corna), alle canottiere bianche, a slogan ruvidi come “La Lega ce l’ha duro”. Dalle corna al dito medio: la gestualità esagerata di Bossi. Bossi, che non aveva studiato ma aveva un passato da operaio, non possedeva doti intellettuali dichiarate. Ma sapeva comunicare con il corpo e con la provocazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Dal dito medio alle corna, fino alla canottiera bianca: Bossi e la politica dei gesti

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