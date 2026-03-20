Dal dito medio alle corna fino alla canottiera bianca | Bossi e la politica dei gesti
Umberto Bossi, scomparso il 19 marzo all’età di 84 anni, ha lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario politico italiano. Con il suo stile riconoscibile, tra gesti come il dito medio, le corna e la canottiera bianca, ha rivoluzionato il modo di presentarsi in pubblico. La sua figura ha suscitato reazioni diverse, ma la sua capacità di differenziarsi dagli altri politici è indiscutibile.
Si poteva essere d’accordo o meno con Umberto Bossi, morto il 19 marzo a 84 anni, ma una cosa è certa: il Senatur ha cambiato per sempre l’ immagine del politico italiano. E il linguaggio della nostra politica. Con lui siamo passati dal lessico misurato, dal contegno da notaio e dalla debita distanza dai cittadini a gesti esagerati (dal dito alzato alle corna), alle canottiere bianche, a slogan ruvidi come “La Lega ce l’ha duro”. Dalle corna al dito medio: la gestualità esagerata di Bossi. Bossi, che non aveva studiato ma aveva un passato da operaio, non possedeva doti intellettuali dichiarate. Ma sapeva comunicare con il corpo e con la provocazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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