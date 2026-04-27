Compra un cane a 180 euro per superare un lutto ma è un raggiro | la truffa dei cuccioli inesistenti a Torino

Una truffa ai danni di chi cercava un cane su Facebook si è verificata a Torino, con un’illusoria proposta di vendita di cuccioli di piccola taglia a prezzi bassi. Un acquirente ha pagato 180 euro per un chihuahua, convinto di poter superare un lutto, ma si è scoperto che i cuccioli non esistevano. La pubblicità prometteva cuccioli con pedigree, ma si trattava di un raggiro.

C’era una proposta accattivante per chiunque scrivesse su Facebook di cercare un nuovo cane. Serve un chihuahua? “Ne ho di piccolissimi, con tanto di pedigree”. Un meticcio? “Ne arriverà uno proprio nei prossimi giorni, stiamo organizzando la staffetta per salvarlo dopo l’abbandono”. Così, nel.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Compra online la vacanza a Zanzibar. Paga 5.400 euro, ma era una truffa Compra online, la merce arriva ma paga due volte: truffa da 9mila euro a Mariano ComenseSotto il coordinamento dei carabinieri di Mariano Comense, le indagini bancarie e l’incrocio dei tabulati hanno permesso di risalire a un 24enne... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Reale Group compra il 18,9% delle cliniche veterinarie spagnole Canitas; Mille euro ai giovani per restare in Calabria? Il futuro non si compra con un premio; Compra online un chilo di marijuana e se la fa spedire dalla Spagna: operaio 30enne incastrato con una finta consegna e arrestato; Narwal Flow 2 in Italia: prezzi, modalità pet e doppia base. La proposta di legge: niente patentino per chi compra un cane ‘potenzialmente pericoloso’. Gli allevatori etici: Siamo contrariLa proposta di legge: niente patentino per chi compra un cane ‘potenzialmente pericoloso’. Gli allevatori etici: Siamo contrari Una proposta di legge della Regione Lombardia prevede l'obbligo di ... fanpage.it Dalle mie parti si dice:"Chi disprezza compra"! Sal Da Vinci è sempre esistito,ha sempre cantato,a chi piaceva,a chi no,chi lo seguiva dalla sua prima canzone,e chi ha iniziato a seguirlo adesso,chi conosce tutte le sue canzoni,chi ne conosce solo alcune. Ma, - facebook.com facebook