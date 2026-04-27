Compra un axolotl per il compleanno della figlia ora ne ha 20 | la storia di Emma Honeyfield

Emma Honeyfield ha iniziato a prendere un axolotl come regalo di compleanno per la figlia, allora ancora piccola. Oggi, a vent'anni, la famiglia si occupa di quattro acquari e di venti axolotl. La cura degli animali fa parte della routine quotidiana di Emma e dei suoi familiari. La storia si è sviluppata nel corso degli anni, passando da un semplice regalo a una gestione più articolata degli animali acquatici.