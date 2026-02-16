Compleanno eccezionale Emma compie 108 anni E’ la memoria di Pianella

Emma ha compiuto 108 anni: una data che testimonia una vita lunga e ricca di storie. Nata nel febbraio del 1918, durante la Prima guerra mondiale, vive a Pianella e viene ricordata come la memoria del paese. Quel febbraio del 1918, mentre i cannoni rimbombavano sui confini orientali, Emma vedeva la luce per la prima volta. Un dettaglio concreto: la sua casa si trova ancora nello stesso quartiere di allora.

Nel febbraio 1918 ancora ‘parlavano’ le armi della Grande Guerra, lassù a quella tormentata frontiera a nord-est, e lei nasceva (esattamente il 13 febbraio). Tra San Valentino e dintorni. Nel febbraio del 2026, sempre tra San Valentino e dintorni, è stata salutata da decine di affettuosi commenti nella nuova frontiera via social: "Auguri nonnina" tra i più ripetuti, con tanti emoticon. La "nonnina" di Pianella, forse della provincia di Siena, senz’altro fra le "nonnine" d’Italia. lei è Emma Giannini Lorenzini ed ha appena compiuto 108 anni. Un compleanno eccezionale. Il suo nome sarebbe Settimia, originaria di Bucine in provincia di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

