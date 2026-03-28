Le suore domenicane di Pátzcuaro allevano axolotl per salvarli dall'estinzione | una storia di sfruttamento prima e ora di tutela

Da fanpage.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le suore domenicane di Pátzcuaro coinvolte in un progetto di conservazione allevano axolotl, un anfibio minacciato di estinzione, in collaborazione con università e comunità locali. La loro attività si inserisce in un programma volto a tutelare questa specie e contrastare il suo rapido declino. La collaborazione mira a preservare l'axolotl attraverso pratiche di allevamento e tutela ambientale.

Le suore domenicane di Pátzcuaro, in Messico, collaborano al programma di conservazione dell’axolotl, un anfibio a rischio estinzione, allevandolo in collaborazione con università e comunità locali. Da risorsa medicinale del convento, questo animale è diventato simbolo della necessità di tutelare le specie a rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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