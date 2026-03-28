Le suore domenicane di Pátzcuaro allevano axolotl per salvarli dall'estinzione | una storia di sfruttamento prima e ora di tutela

Le suore domenicane di Pátzcuaro coinvolte in un progetto di conservazione allevano axolotl, un anfibio minacciato di estinzione, in collaborazione con università e comunità locali. La loro attività si inserisce in un programma volto a tutelare questa specie e contrastare il suo rapido declino. La collaborazione mira a preservare l'axolotl attraverso pratiche di allevamento e tutela ambientale.

Le suore domenicane di Pátzcuaro, in Messico, collaborano al programma di conservazione dell’axolotl, un anfibio a rischio estinzione, allevandolo in collaborazione con università e comunità locali. Da risorsa medicinale del convento, questo animale è diventato simbolo della necessità di tutelare le specie a rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Dall’oblio al ritorno: come abbiamo riportato indietro dall’estinzione una piccola lumaca delle BermudaCreduta ormai estinta, la lumaca delle Bermuda (Poecilozonites bermudensis) è tornata in natura grazie a un ambizioso progetto di riproduzione in... Al via LIFE Fight4Wildlife: una task force per proteggere le specie simbolo minacciate dall’estinzioneIn Italia parte un progetto coordinato dai Carabinieri e con la partecipazione di Legambiente per la protezione di tre specie simbolo a rischio... Approfondimenti e contenuti su suore domenicane Temi più discussi: Besana: cento anni per Suor Daniella (Oasi Domenicana); Gli orari delle Messe a Mondovì: 18-24 marzo 2026; Lutto a Mondovì per la scomparsa di suor Irene, che ha accolto generazioni di bambini all'asilo Maria Immacolata; Le spoglie di San Bartolo Longo tornano nella cappella a lui dedicata. Besana: cento anni per Suor Daniella (Oasi Domenicana)L'Oasi Domenicana di Besana si prepara a festeggiare Suor Daniella Mombrini che domani, martedì 24 marzo, taglierà il traguardo ... casateonline.it India: Domenicane di S. Maria del Rosario, sabato inaugurazione della casa Ricostruire la speranzaRicostruire la Speranza: è questo il nome e il fine ultimo che animerà il Centro di accoglienza per donne con problemi psichiatrici, che le Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario inaugureranno ... agensir.it La nostra Comunità ha aperto con gioia le porte del Convento ai ragazzi e alle ragazze dell’Istituto “San Sisto”, una delle scuole paritarie di Roma guidata dalle Suore Domenicane Missionarie di San Sisto! Dopo un incontro con i frati novizi presenti a Ro - facebook.com facebook