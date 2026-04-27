Como Terra di Nessuno | né dei residenti né dei turisti

A Como, il lungolago si presenta come un’area spesso al centro di discussioni, tra residenti e visitatori. La zona è al centro di numerosi interventi pubblici e privati, con lavori di manutenzione e modifiche in corso. Le criticità legate alla gestione del turismo e all’uso degli spazi pubblici sono frequentemente oggetto di attenzione nelle autorità locali. La situazione attuale riflette un equilibrio difficile tra esigenze turistiche e quotidianità dei residenti.

Se ne parla troppo? Non se ne parla mai abbastanza? Di turismo e, naturalmente, del mai finito lungolago di Como. Un tema che, in piena stagione, rimane comunque più che attuale, soprattutto se si pensa all'assalto sempre più arrembante di anno in anno. Sulla questione, con prospettive e.🔗 Leggi su Quicomo.it MARSEILLE : La police peut-elle reprendre les cités Notizie correlate Un’altra città giapponese che ne ha abbastanza dei turistiÈ Fujiyoshida, ai piedi del monte Fuji: il festival per la fioritura dei ciliegi è stato annullato per non disturbare la tranquillità dei residenti... Leggi anche: Garage razziati, l’ira dei residenti: “Non ne possiamo più” Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Gattinoni e la fuel surcharge Servono nuove regole, ora pare terra di nessuno; PRIVERNO, IL CASTELLO DI SAN MARTINO TERRA DI NESSUNO E IN BALIA DI DELINQUENTI; Bologna, rissa in via Zamboni con calci e cinghiate. Favia pubblica il video e attacca Lepore: Il sindaco non ascolta, questa terra sta diventando terra di nessuno; TOMBA DI CANI. Como, Terra di Nessuno: né dei residenti né dei turistiSe ne parla troppo? Non se ne parla mai abbastanza? Di turismo e, naturalmente, del mai finito lungolago di Como. Un tema che, in piena stagione, rimane comunque più che attuale, soprattutto se si pen ... quicomo.it Si chiama deterrenza punitiva: Israele crea una terra di nessuno, dove è pericoloso vivere, impossibile ricostruire. E nei villaggi a tiro dell’artiglieria israeliana come Yater, si torna per seppellire i morti. La marcia funebre è quella dell’Hezbollah. #Libano. Con x.com RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO Marina di Vico, piazzetta terra di nessuno. C’è chi già lavora come parcheggio mentre chi è in regola aspetta ancora i tempi del comune… - facebook.com facebook