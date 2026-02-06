A Fujiyoshida, ai piedi del monte Fuji, i residenti hanno deciso di mettere un freno ai turisti. Il tradizionale festival per la fioritura dei ciliegi è stato cancellato quest’anno per non disturbare la quiete della comunità locale. La scelta arriva dopo che negli ultimi anni il numero di visitatori è aumentato molto, creando disagio tra chi vive in zona tutto l’anno.

È Fujiyoshida, ai piedi del monte Fuji: il festival per la fioritura dei ciliegi è stato annullato per non disturbare la tranquillità dei residenti L’amministrazione di Fujiyoshida, una città che fa parte della prefettura di Yamanashi, nella parte centrale del Giappone, ha annullato un festival dedicato all’annuale fioritura dei ciliegi per scoraggiare l’enorme afflusso di visitatori. Durante il festival viene aperto ai visitatori un parco che offre una vista particolarmente apprezzata del monte Fuji, la montagna più alta del Giappone (3.776 metri). Il contrasto tra i ciliegi in fiore e il profilo innevato della montagna crea un effetto suggestivo e piuttosto spettacolare, e ogni anno per l’occasione circa 200mila persone arrivano in città attratte dalla possibilità di scattare ottime fotografie. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un’altra città giapponese che ne ha abbastanza dei turisti

