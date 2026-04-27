Como risveglio ‘aereo’ nel momento chiave | tre gol di testa in due gare per sognare la Champions

Nel campionato di calcio, il Como ha segnato tre gol di testa nelle ultime due partite, contribuendo alla corsa verso la qualificazione in Champions League. In questo periodo, la squadra ha sfruttato con successo questa soluzione offensiva, che si è rivelata determinante nelle fasi decisive della stagione. La capacità di segnare di testa ha portato punti importanti e ha rafforzato le speranze di arrivare tra le prime quattro del campionato.

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