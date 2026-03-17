la via per la champions como ora puoi sognare

Dopo la vittoria contro la Roma, l’entusiasmo cresce tra i tifosi del Como. La società si stringe attorno alla squadra, consapevole che mancano ancora nove partite alla fine del campionato. Cesc Fabregas ha dichiarato che non bisogna concentrarsi sulla classifica, mentre i giocatori si preparano a continuare la corsa verso la qualificazione in Champions League.

L’entusiasmo a Como, dopo la vittoria sulla Roma è alle stelle. La società fa quadrato, perché mancano ancora nove partite e, come dice Cesc Fabregas, non si deve guardare la classifica. Il calendario sorride parzialmente ai lariani, in casa si giocherà contro Pisa, Inter, Napoli e Parma, fuori contro Udinese, Sassuolo, Genoa, Verona e l’ultima con la Cremonese. In mezzo i comaschi troveranno ancora l’Inter per una decisiva semifinale di ritorno in Coppa Italia e l’eventuale finale a Roma. Anche se Fabregas non vuole fare tabelle, il percorso è più che abbordabile, tenendo conto che il Como arriva da sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette lontano da Sinigaglia e che tra le prossime nove avversarie ce ne sono sette dal decimo posto in giù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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