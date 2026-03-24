Juventus dentro al testa a testa col Como | perché i bianconeri andranno o non andranno in Champions – Tribuna Juve | VIDEO con Paolo Rossi e Angelo Taglieri di Como TV

Da juventusnews24.com 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima puntata di Tribuna Juve, sono stati discussi i dettagli della sfida tra la Juventus e il Como, analizzando le possibilità di accesso alla Champions League e le performance recenti delle due squadre. La discussione si è concentrata sui punti chiave della stagione e sulle prospettive per le ultime giornate di campionato, con interventi di Paolo Rossi e Angelo Taglieri di Como TV.

Juventus, dentro al testa a testa con il Como: questo il tema trattato nell’ultima puntata di Tribuna Juve con Paolo Rossi e Angelo Taglieri. La  Juve in questo finale di stagione sarà impegnata in un testa a testa con il Como per la Champions League. Durante l’ultima puntata del podcast  Tribuna Juve, trasmesso sul canale YouTube di  ,  Paolo Rossi  e il suo ospite  Angelo Taglieri  hanno analizzato questa corsa. CLICCA QUI PER IL VIDEO INTEGRALE Attualmente il Como ha un vantaggio di tre punti sulla Juventus, ma il discorso è assolutamente aperto. In questo appuntamento si è analizzato anche il perché i bianconeri andranno o non al quarto posto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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