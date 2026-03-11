Il tecnico del Napoli ha deciso di concedere tre giorni di riposo alla squadra dopo la vittoria contro il Torino. La decisione riguarda l’intera rosa e si inserisce in un programma di recupero e preparazione. La partita si è conclusa con una vittoria che ha portato tre punti, senza influire sul calendario immediato della squadra.

La vittoria contro il Torino non ha portato solo tre punti al Napoli. Ha anche segnato un momento particolare nella gestione della squadra da parte di Antonio Conte. Per la prima volta in stagione, infatti, l’allenatore azzurro ha deciso di concedere ai suoi giocatori ben tre giorni di riposo. Una scelta che non rappresenta soltanto un premio per il successo ottenuto al Maradona, ma anche il segnale di un clima più sereno all’interno del gruppo. La squadra ha mostrato progressi sul piano delle prestazioni e soprattutto ha ritrovato alcuni elementi chiave della rosa. Il quadro che si sta ricomponendo è quello del centrocampo pensato a inizio stagione, con i cosiddetti “Fab Four” che tornano progressivamente a disposizione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte ha concesso tre giorni di riposo: segnali positivi per il Napoli

