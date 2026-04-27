Como fermato senza documenti in strada | arrestato 24enne ricercato per spaccio

Sabato sera a Como una pattuglia della polizia ha fermato un uomo di 24 anni, tunisino, senza documenti e senza fissa dimora. Durante il controllo, è risultato essere ricercato dalla Procura di Milano per un ordine di carcerazione legato a questioni di spaccio di droga. In pochi minuti, il soggetto è stato arrestato e portato in custodia. La vicenda si è svolta nel centro della città, senza che ci siano state complicazioni durante le operazioni di polizia.

Controllo in strada e arresto nel giro di pochi minuti. Sabato sera la polizia di Stato di Como ha fermato un 24enne tunisino, irregolare sul territorio, senza fissa dimora e privo di documenti, poi risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano.Il.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Fermato in strada, mostra documenti falsi: i carabinieri scoprono che era ricercato Boscoreale, spaccio in strada al tramonto: arrestato 24enneI Carabinieri sorprendono una cessione in via Settetemini: sequestrata droga e 265 euro in contanti Il controllo lungo via Settetemini È il momento... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Controlli in piazza Matteotti: fermato senza documenti, denunciato per soggiorno irregolare; Como, fermato per un controllo su strada, aveva con sé contanti e marijuana. Denunciato dalla Polizia di Stato di Como. - Polizia di Stato; Fermato per un controllo, aveva con sé marijuana e contanti: denunciato. Como, controlli delle Volanti: arrestato un 24enne irregolareLa Polizia di Stato di Como, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul territorio, ha arrestato sabato sera un 24enne tunisino, irregolare in Italia, senza fissa dimora e privo di documenti, ... ciaocomo.it Como, fermato per un controllo in strada: era latitante per spaccio, arrestatoSabato sera 25 Aprile, la Polizia di Stato ha arrestato un 24enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale e senza ... valtellinanews.it Il Como vuole blindare il suo centravanti! !2 gol in stagione per Douvikas, il primo slot che non ti potevi mai aspettare - facebook.com facebook Genoa-Como, Nico Paz rassicura dopo il colpo alla testa: "Tutto perfetto" #SkySport #SkySerieA x.com