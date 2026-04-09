Boscoreale spaccio in strada al tramonto | arrestato 24enne

Nel tardo pomeriggio, i Carabinieri hanno fermato un giovane in via Settetemini a Boscoreale durante un’operazione di controllo. Durante la perquisizione, sono stati trovati e sequestrati droga e 265 euro in contanti. L’individuo è stato arrestato sul posto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. La zona è stata sorvolata dai militari nel corso di un’attività di monitoraggio delle attività sospette.

I Carabinieri sorprendono una cessione in via Settetemini: sequestrata droga e 265 euro in contanti. Il controllo lungo via Settetemini. È il momento del tramonto quando i Carabinieri motociclisti del Nucleo Radiomobile di Torre Annunziata percorrono via Settetemini, a Boscoreale, a pochi metri dalla zona residenziale. L’attenzione dei militari si concentra su due uomini fermi lungo la strada. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli La cessione notata dai militari. I Carabinieri si avvicinano per approfondire la situazione e assistono a uno scambio rapido: una bustina in cambio di denaro. A quel punto intervengono immediatamente, bloccando i soggetti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Boscoreale, spaccio in strada al tramonto: arrestato 24enne Napoli Ponticelli, piazza di spaccio nelle “case murate”: arrestato 24enneNel rione De Gasperi i Carabinieri scoprono una base di spaccio con cocaina, MDMA e videosorveglianza abusiva Il contesto: le “case murate” del rione... Ponticelli, piazza di spaccio nel rione delle “case murate”. 24enne arrestato, in casa anche droga dell’amoreIl rione De Gasperi di Ponticelli, un tempo roccaforte del clan Sarno, torna al centro della cronaca. Temi più discussi: Spaccio di Crack e Hashish al Tramonto: 24enne in Manette a Boscoreale; Boscoreale, scambio di droga in strada: arrestato 24enne; Torre Annunziata, Servizio Civile: 18 posti disponibili al Comune. C'è ancora tempo per fare domanda; Futuralab, la scommessa di Nicola Chiacchiera: a Boscotrecase nasce un laboratorio tra tradizione e visione. Boscoreale. Spaccio in strada, in manette un 24enneIl sole sta tramontando su Via Settetermini, a Boscoreale, quando i carabinieri motociclisti del Nucleo Radiomobile di Torre Annunziata notano due uomini a pochi metri da una zona residenziale. Un ... lostrillone.tv Controlli su vongole e cozze vendute in strada. Sequestri e sanzioni a BoscorealeVongole e cozze vendute in strada in provincia di Napoli, sequestro e denuncia a Boscoreale. Continuano i controlli da parte dei militari della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia a tutela ... napoli.repubblica.it #Spaccio a #Boscoreale - L’acquirente, invece, è stato segnalato alle autorità competenti quale assuntore - facebook.com facebook