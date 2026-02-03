Fermato in strada mostra documenti falsi | i carabinieri scoprono che era ricercato

I carabinieri di Aprilia hanno arrestato un uomo di 43 anni che, fermato in strada, ha mostrato documenti falsi. Durante i controlli, è emerso che era ricercato e condannato per riciclaggio, reato commesso a Latina nel 2017. Ora si trova in carcere in attesa di scontare la pena.

Condannato per il reato di riciclaggio, commesso a Latina nel 2017. Con questa accusa un 43enne è finito agli arresti, ad Aprilia, in esecuzione di un ordine di carcerazione. L'uomo è stato anche denunciato in stato di libertà per il reato di fabbricazione e possesso di documenti falsi, Nel corso.

