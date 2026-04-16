Euro 2032 in Italia? Lo stop di Ceferin sugli stadi | solo uno rispecchia tutti i requisiti

Il presidente UEFA ha annunciato che entro ottobre 2026 saranno selezionati cinque stadi tra quelli disponibili per l’organizzazione di Euro 2032 in Italia e Turchia. Tuttavia, ha evidenziato che le infrastrutture italiane sono tra le peggiori d’Europa e che solo uno stadio rispetta tutti i requisiti necessari. La decisione riguarda la scelta dei luoghi che ospiteranno le partite del torneo.

Euro 2032 Italia-Turchia, Ceferin alza la voce: cinque stadi da scegliere entro ottobre 2026, ma le infrastrutture italiane sono tra le peggiori d’Europa secondo il presidente UEFA. Ceferin contro l’Italia: gli stadi non sono pronti. Il presidente della UEFA, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha lanciato un avvertimento senza mezzi termini. Le infrastrutture italiane, secondo Aleksander Ceferin, non rispettano ancora gli standard europei richiesti per un torneo continentale di questa portata. Non è una critica generica: Ceferin ha definito esplicitamente gli impianti azzurri tra i peggiori del continente, avvertendo che senza adeguamenti concreti il torneo potrebbe non tenersi in Italia.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Euro 2032 in Italia? Lo stop di Ceferin sugli stadi: solo uno rispecchia tutti i requisiti Notizie correlate Leggi anche: Italia, piove sul bagnato: Euro 2032 a rischio. Allarme stadi, sei mesi cruciali, tutti gli scenari Nuovi stadi per Euro 2032: Simonelli punta su tutta ItaliaIl presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha espresso pubblicamente il suo auspicio per la realizzazione di nuove strutture sportive in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Italia, ultimo stadio: la Figc in pressing, ma siamo in ritardo. Palla al governo, a rischio Euro 2032; Euro 2032, Italia all'ultimo stadio: il progetto sui nuovi impianti non decolla, tempi e costi; Italia, piove sul bagnato: Euro 2032 a rischio. Allarme stadi, sei mesi cruciali, tutti gli scenari; Un lucano per il calcio europeo. Uva (UEFA) annuncia: Euro 2032 si farà in Italia, no allarmismi. Anche senza San SiroMichele Uva, Uefa executive director di Euro 2032 per l’Italia, ha parlato dal palco de Il Foglio a San Siro 2026 della situazione degli stadi italiani. tuttomercatoweb.com Uva (UEFA): «Niente allarmismi, EURO 2032 sarà in Italia. Anche senza Milano»«San Siro non è fra i candidati. L’unica possibilità per Milano è che il nuovo stadio venga alla luce», ha detto l’Executive Director di EURO 2032 Italia. calcioefinanza.it LEGO VALE 11,2 MILIARDI DI EURO Nel 2025 Lego ha ottenuto risultati record, con ricavi in crescita del 12% a 11,2€ miliardi e un utile netto in aumento del 21%. Fondata nel 1932 da un falegname danese, oggi l’azienda conta oltre 30 mila dipendenti in più facebook 3,5 miliardi di euro l’anno. Finanziamenti pubblici. Agevolazioni fiscali. Gestione di fondi e strutture. Il sistema sindacale italiano è molto più complesso di quanto sembri. In questo libro Stefano d’Errico lo analizza, punto per punto. bit.ly/sindacatospa x.com