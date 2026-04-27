Commerciante aggredita e rapinata in pieno centro 50enne arrestato | nei guai anche un giovane
Una commerciante è stata aggredita e rapinata nel centro della città. La polizia ha arrestato un uomo di 50 anni e ha notificato un obbligo di presentazione a un giovane di 20 anni, entrambi accusati di rapina aggravata in concorso. La misura cautelare è stata decisa dal giudice per le indagini preliminari al termine delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica.
Sono accusati di rapina aggravata in concorso, i due soggetti, di 50 e 20 anni, destinatari di una misura cautelare (in carcere per il primo e di obbligo di presentazione dalla polizia giudiziaria per il secondo), emessa dal Gip al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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