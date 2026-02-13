Lo spaccio in strada conduce a un tesoretto di 90mila euro nascosto in un market etnico | arrestato pusher 29enne Nei guai il commerciante

Sei a Parma, dove i Carabinieri hanno scoperto un tesoro nascosto in un market etnico durante un’operazione contro lo spaccio di droga. Il 29enne arrestato, sospettato di essere uno dei principali pusher della zona, aveva nascosto 90mila euro in contanti nel negozio, probabilmente il provento delle sue attività illecite. Nei giorni scorsi, un’operazione congiunta dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Parma e del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità ha portato all’arresto del giovane e al sequestro di quella somma considerevole, mentre il commerciante

Doppio blitz dei carabinieri nel cuore dell’Oltretorrente. Sequestrati anche 200 chili di alimenti L'indagine è scaturita dalle segnalazioni di alcuni residenti e genitori, sempre più preoccupati per un incessante viavai di figure ambigue nei pressi di via Costituente, in particolare nelle immediate vicinanze degli istituti scolastici. Le loro segnalazioni descrivevano una zona divenuta, col passare dei giorni, un palcoscenico per incontri furtivi, potenzialmente riconducibili allo spaccio di sostanze illecite. Di fronte a queste segnalazioni, i Carabinieri hanno predisposto un servizio di osservazione in abiti borghesi.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su spaccio strada Dosi di hashish nascoste nei pantaloni e pronte per lo spaccio: arrestato un 29enne I Carabinieri di Ravenna hanno arrestato un 29enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, durante un servizio di monitoraggio nei giardini Speyer. Angri, arrestato 29enne con oltre 800 grammi di marijuana: nei guai anche il suo amico Ultime notizie su spaccio strada Argomenti discussi: La droga che viaggia con le calamite sotto le auto; Rogoredo, le regole dello spaccio nel boschetto senza più alberi; Blitz dei Carabinieri contro lo spaccio in strada nel Catanese, arrestato un 18enne; Il lusso della coca a 150 euro al grammo e i fattorini a domicilio: tra consegne geolocalizzate e liste di clienti. Spaccia in strada, arrestato un 18enne dopo l’intervento dei CarabinieriI Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno portato a termine un’importante operazione di contrasto allo spaccio ... 98zero.com Blitz dei Carabinieri contro lo spaccio in strada nel Catanese, arrestato un 18ennePortata a termine un'importante operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, c'è un arresto ... msn.com Catania, sorpresi mentre cedevano droga: 4 arresti #Cronaca #arresti #Catania #droga #spaccio #strada #stupefacente - facebook.com facebook Spaccio in centro storico: arrestato 31enne in un bar di Strada Garibaldi x.com