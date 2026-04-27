Un padre di una vittima svizzera coinvolta nella tragedia di Crans-Montana ha espresso forte indignazione riguardo alle fatture inviate all’Italia per le cure mediche ricevute. La disputa tra i due paesi, incentrata su questa questione, si arricchisce di una connotazione emotiva più intensa, facendo riferimento a un dolore che, secondo quanto dichiarato, sembra avere un costo economico. La vicenda riguarda le fatture per le cure dei feriti della tragedia.

La disputa tra Italia e Svizzera sulle fatture per le cure prestate ai feriti della tragedia di Crans-Montana si carica di una dimensione ancora più profonda e dolorosa. Non è più soltanto una questione di accordi sanitari internazionali o di rimborsi tra Stati, ma un confronto che tocca direttamente il senso di giustizia e umanità percepito dalle famiglie coinvolte. Non c’è solo l’indignazione dei parenti dei ragazzi e delle ragazze feriti nel devastante incendio del Constellation, di cui sono state messe a disposizione i filmati delle telecamere interne che erano stati segretati -: riaccendere il dibattito è una lettera, raccolta e pubblicata da Tg24, scritta dal padre di uno dei ragazzi presenti quella notte.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Come se il nostro dolore avesse un prezzo”, l’indignazione del padre di una vittima svizzera di Crans sul caso delle fatture inviate all’Italia

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