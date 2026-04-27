Come proteggere la privacy sullo smartphone | guida 2026

Nel 2026, proteggere la privacy sullo smartphone richiede attenzione a diversi aspetti, tra cui i permessi delle app, l'uso della verifica in due passaggi, le connessioni VPN e le impostazioni di sistema spesso nascoste. Una guida aggiornata propone un elenco di dieci punti per mettere in sicurezza dispositivi Android e iPhone, evidenziando le principali pratiche da seguire per mantenere i dati personali al riparo da accessi indesiderati.

Come proteggere la tua privacy sullo smartphone nel 2026: permessi app, 2FA, VPN, impostazioni nascoste e checklist in 10 punti per Android e iPhone. Lo smartphone sa più cose di te di qualsiasi altra persona al mondo. Conosce la tua posizione in tempo reale, ha accesso alle tue email, sa con chi parli, cosa cerchi online, dove vai, quando ti svegli e quanto cammini. Non è un'esagerazione: è la realtà del 2026. Nel 2026 l'uso dell'intelligenza artificiale e del tracciamento dei dati è più diffuso che mai: app, browser, servizi cloud e piattaforme social raccolgono enormi quantità di informazioni per personalizzare annunci, migliorare algoritmi e creare profili comportamentali.🔗 Leggi su Defanet.it

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Come Nascondere le NOTIFICHE su ANDROID o iPHONE in 62S

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