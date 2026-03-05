Dispositivo per rendere le conversazioni non registrabili e proteggere la privacy
Spectre I è un dispositivo portatile sviluppato da Deveillance, progettato per rendere le conversazioni non registrabili e tutelare la privacy degli utenti. Viene presentato come uno strumento di sicurezza audio che consente di evitare registrazioni indesiderate. Il dispositivo viene descritto come una soluzione tecnologica per proteggere le conversazioni da eventuali intercettazioni o registrazioni non autorizzate.
Questo testo analizza Spectre I, dispositivo portatile promosso da Deveillance come strumento di sicurezza audio. Vengono esaminati principi di funzionamento, design, modello di prezzo e tempistiche di disponibilità, offrendo una panoramica chiara basata sulle informazioni ufficiali. L’adozione di questa tecnologia proposta mira a tutelare la riservatezza delle conversazioni in contesti con microphone sempre attivi. spectre i: dispositivo di protezione delle conversazioni. Il dispositivo si presenta in dimensioni contenute, paragonabili a quelle di un diffusore Bluetooth. L’estetica comprende un pulsante laterale per l’accensione, un punto luminoso che segnala lo stato operativo, un ring di luce sotto la griglia e una colorazione nera uniforme. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
WhatsApp, le chat cancellate non spariscono davvero: la guida definitiva per rendere le tue conversazioni davvero irrecuperabili(Adnkronos) – Siamo abituati a pensare che un tocco sull'icona del cestino sia la parola "fine" per le nostre conversazioni private.
