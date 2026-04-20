Una guida aggiornata del 2026 illustra come utilizzare le funzioni di intelligenza artificiale sui dispositivi mobili. Tra le caratteristiche presenti ci sono assistenti vocali come Siri, applicazioni di traduzione in tempo reale, fotocamere con tecnologia AI e strumenti dedicati alla produttività. Il testo spiega come attivare e sfruttare queste tecnologie integrate negli smartphone di ultima generazione, offrendo istruzioni pratiche per l’utente.

Scopri come sfruttare l'intelligenza artificiale già nel tuo smartphone: Gemini, Siri, fotocamera AI, traduzione istantanea e strumenti di produttività. Guida 2026. L'intelligenza artificiale è già nel tuo smartphone, probabilmente da mesi, e stai usando solo una piccola parte di quello che sa fare. Nel 2026 quasi ogni funzione del telefono è potenziata dall'AI: dalla fotocamera all'assistente vocale, dalla traduzione alla produttività quotidiana. Il problema è che molte di queste funzioni sono nascoste in menu poco frequentati o hanno nomi tecnici che non dicono nulla all'utente medio. Questa guida ti mostra tutto quello che puoi fare con l'AI che hai già in tasca, senza installare app aggiuntive né pagare abbonamenti.🔗 Leggi su Defanet.it

© Defanet.it - Come usare l'AI sullo smartphone: guida completa 2026

How to Use AI on iPhone | Complete Setup Guide (2026)

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