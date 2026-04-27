Come l' inquinamento oggi deforma i paesaggi

Da ilgiornale.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inquinamento sta modificando i paesaggi naturali e urbani, creando effetti visivi e ambientali evidenti. Un esempio è rappresentato da un artista che ha scelto di chiamarsi Gschwantner, nome difficile ma considerato molto amichevole dallo stesso Giuseppe Frangi, presidente dell'Associazione Giovanni Testori e direttore di Casa Testori. Frangi ha commentato che nonostante la complessità del nome, l'artista è molto accessibile.

9 consonanti e 2 vocali: Gschwantner. «A dispetto della difficoltà del nome, è molto friendly», rassicura subito Giuseppe Frangi, presidente dell'Associazione Giovanni Testori e direttore artistico di Casa Testori a Novate. Qui ha inaugurato la mostra «Robert Gschwantner - Alla riscoperta di paesaggi perduti», dell'artista austriaco classe 1968, che oggi vive e lavora a Berlino. Fino al 13 giugno sono raccolte al piano terra della Casa che fu dell'artista, scrittore e critico Giovanni Testori le testimonianze artistiche di Gschwantner in 6 dei suoi innumerevoli viaggi in Europa a raccontare i nuovi territori modificati a causa dell'inquinamento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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