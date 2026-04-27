Come l' inquinamento oggi deforma i paesaggi

L'inquinamento sta modificando i paesaggi naturali e urbani, creando effetti visivi e ambientali evidenti. Un esempio è rappresentato da un artista che ha scelto di chiamarsi Gschwantner, nome difficile ma considerato molto amichevole dallo stesso Giuseppe Frangi, presidente dell'Associazione Giovanni Testori e direttore di Casa Testori. Frangi ha commentato che nonostante la complessità del nome, l'artista è molto accessibile.

9 consonanti e 2 vocali: Gschwantner. «A dispetto della difficoltà del nome, è molto friendly», rassicura subito Giuseppe Frangi, presidente dell'Associazione Giovanni Testori e direttore artistico di Casa Testori a Novate. Qui ha inaugurato la mostra «Robert Gschwantner - Alla riscoperta di paesaggi perduti», dell'artista austriaco classe 1968, che oggi vive e lavora a Berlino. Fino al 13 giugno sono raccolte al piano terra della Casa che fu dell'artista, scrittore e critico Giovanni Testori le testimonianze artistiche di Gschwantner in 6 dei suoi innumerevoli viaggi in Europa a raccontare i nuovi territori modificati a causa dell'inquinamento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Come l'inquinamento oggi deforma i paesaggi Chine : enquête choc sur la consommation de masse Notizie correlate Senza una vera destra liberale ed europea, anche la sinistra si deformaIn Italia una destra liberale e conservatrice, sul modello europeo, non si è mai davvero consolidata. Haaland calcia, il pallone si deforma sul volto del difensore: lo scatto impossibile di un fotografo ingleseDopo un inizio di stagione irreale, adesso Erling Haaland sta faticando in zona gol e il Manchester City ne risente. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Allarme sulla qualità dell'aria in Cina; Come sopravvivere alla crisi ambientale; Come l'inquinamento oggi deforma i paesaggi; Blog | Come Cittadini per l'Aria, abbiamo depositato un esposto contro Regione Lombardia. Ecco perché. Come l'inquinamento oggi deforma i paesaggiSei i viaggi raccontati con materiali di scarto. Insieme al documentario l'aspetto emozionale 9 consonanti e 2 vocali: Gschwantner. «A dispetto della difficoltà del nome, è molto friendly», rassicura ... ilgiornale.it Ecco i dati che dimostrano come l’inquinamento ci sta uccidendoBel Paese è l’appellativo che l’Italia si è guadagnata nel tempo, grazie a un territorio dal clima mite, agli splendidi paesaggi, a una cultura millenaria. La qualità della vita secondo tutti gli ... quotidianosanita.it Che odore avrà il futuro Cambiamenti climatici, inquinamento, perdita di biodiversità, specie in via di estinzione e aumento delle temperature stanno alterando gli odori del pianeta. Molti profumi che oggi conosciamo potrebbero presto scomparire dalla Terra, - facebook.com facebook