Senza una vera destra liberale ed europea anche la sinistra si deforma

In Italia, l'assenza di una destra liberale forte e orientata all’Europa ha influenzato anche la sinistra, che si è modificata nel tempo. La mancanza di un'opposizione di centrodestra chiara e compatta ha portato a un panorama politico meno equilibrato. Questa situazione si riflette nelle scelte di governo e nelle alleanze politiche attuali. La frammentazione ha creato difficoltà nel definire un vero orientamento liberale nel Paese.

In Italia una destra liberale e conservatrice, sul modello europeo, non si è mai davvero consolidata. Non perché siano mancati elettori moderati o sensibilità conservatrici. È mancata una sedimentazione culturale autonoma, una tradizione capace di emanciparsi definitivamente dall'eredità del fascismo e di strutturarsi come forza politica stabile, riconoscibile, distinta dal centro e dal populismo. Dopo il 1945 il campo della destra nasce con il Movimento Sociale Italiano. Per decenni resta ai margini dell'arco costituzionale. La legittimazione istituzionale arriva tardi e attraverso un percorso di trasformazione che non produce una vera cultura conservatrice liberale, ma una normalizzazione politica.