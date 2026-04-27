Una sociologa specializzata nell’ambito scolastico ha lanciato un allarme riguardo all’ingresso dei giovanissimi nel mondo della prostituzione online. Da anni si occupa di ascoltare e osservare i ragazzi nelle scuole, e ha evidenziato quanto alcuni giovani siano esposti a rischi legati a questa realtà. La sua analisi si basa su un lavoro di ricerca e ascolto diretto con studenti di varie età, senza ipotesi o interpretazioni.

L’allarme della sociologa Giorgia Butera che da anni fa un capillare lavoro di ascolto nelle scuole d’Italia (inchiesta di Rita Bartolomei).🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Come i giovanissimi arrivano alla prostituzione online”

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“Prostituzione online, cosa sta succedendo ai giovanissimi”Giorgia Butera, sociologa e scrittrice, è presidente dell’associazione Mete e oratrice alle Nazioni Unite.

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