Prostituzione online cosa sta succedendo ai giovanissimi

Negli ultimi tempi, sono cresciuti i casi di giovani coinvolti in attività legate alla prostituzione online. La sociologa e scrittrice, presidente di un’associazione, ha parlato di questa situazione durante un evento alle Nazioni Unite. I ragazzi e le ragazze si trovano ad affrontare rischi e situazioni sconosciute, spesso senza adeguata consapevolezza. La questione sta attirando l’attenzione di esperti e istituzioni, preoccupati per l’impatto sulla loro sicurezza.

Giorgia Butera, sociologa e scrittrice, è presidente dell’associazione Mete e oratrice alle Nazioni Unite. Da anni si occupa di adolescenti, girando le scuole di tutta Italia.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Prostituzione online, cosa sta succedendo ai giovanissimi” Prostituzione in Veneto: cinque indagati tra Padova e Venezia Notizie correlate Giovanissimi armati: che cosa sta succedendo a Monza e come fermare la "moda" di uscire di casa col coltelloIl problema ritorna d'attualità (anche in consiglio comunale) dopo l'aggressione a danno di due adolescenti a pochi passi dal Duomo di Monza L’ultimo... Leggi anche: Rocket League down oggi, problemi con il gioco online: perché non funziona e cosa sta succedendo Contenuti di approfondimento Si parla di: Giovanni Urso e il linguaggio in age: Tavolage, Fatturage, Rolexage. Chi ha auto di lusso conquista le ragazze. Con le prostitute non c'entro; Pene severe per locazioni brevi e B&B se si fa questo errore.