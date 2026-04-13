Casa di prostituzione a Velletri con annunci online e videocamere | arrestati un uomo e una donna

Un appartamento di Velletri è stato scoperto essere utilizzato come base per attività di prostituzione, con annunci pubblicati su internet e sistemi di videosorveglianza all’interno. Durante le indagini sono stati arrestati un uomo e una donna, mentre sono stati sequestrati contanti e documenti. L’indagine ha portato alla luce un’attività di gestione e controllo dell’attività illecita all’interno dell’appartamento.

Appartamento usato per gestire la prostituzione con annunci online e controlli interni. Arrestati un uomo e una donna, sequestrati contanti e documenti.🔗 Leggi su Fanpage.it Velletri. Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. I Carabinieri arrestano un uomo e una donnaGli elementi indiziari raccolti hanno portato a ipotizzare che gli indagati traessero il proprio sostentamento esclusivamente da tali attività... Coppia trovata con droga e migliaia di euro in casa a Mantova, arrestati un uomo e una donnaUn uomo e una donna sono stati fermati per detenzione ai fini di spaccio e ricettazione nella serata di venerdì 13 febbraio 2026. Argomenti più discussi: Migliaia di cimici dalle pareti, la lavatrice e il frigo spariti, immondizia e un giro di prostituzione: storia di una casa data in affitto e di un conto da 40.000 euro; Affitti brevi e pagamenti in contanti: a Bari cresce l’economia sommersa del sesso in appartamento; Una casa del sesso in via San Francesco a Novara scoperta per caso dai carabinieri; Affittare camere alle escort è legale: per la Cassazione il condominio non può ribellarsi. Trump ordina McDonald's alla Casa Bianca e chiede alla rider di restare per la conferenza stampa: «Questa non è gente molto simpatica» - facebook.com facebook AIS Veneto dona 2.500 euro alla Fattoria Sociale Casa di Anna per l’inclusione lavorativa in agricoltura. #Veneto #Venezia #Cultura x.com