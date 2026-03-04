Missile dall' Iran verso la Turchia | cosa succede se un paese Nato viene attaccato e quando scatta l' articolo 5

Un missile balistico lanciato dall’Iran verso la Turchia, membro della Nato, è stato intercettato dalle forze dell’Alleanza Atlantica sul Mar Mediterraneo. Si tratta del quinto giorno di un conflitto che potrebbe espandersi nel Medio Oriente. La notizia arriva mentre la tensione tra i paesi coinvolti si mantiene alta, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle risposte immediate.

Un missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia, paese membro della Nato, è stato intercettato dalle forze dell'Alleanza Atlantica sul Mar Mediterraneo nel quinto giorno del conflitto che rischia di allargarsi in tutto il Medio Oriente. Il vettore ha sorvolato l'Iraq e la Siria per dirigersi verso lo spazio aereo turco: qui è stato abbattuto da un cacciatorpediniere della Marina americana, che rientra nel sistema di difesa aerea della Nato. I resti dell'ordigno che ha abbattuto il missile sono caduti nella provincia centro-meridionale turca di Hatay, vicino al confine con la Siria.

Missile sulla Turchia, cosa succede se un paese Nato viene attaccato: il parere del giurista sull’articolo 5Per attuare la difesa comune della NATO c'è bisogno di una delibera del Consiglio atlantico, ma anche di un attacco armato conclamato.

Iran, Nato abbatte missile verso Turchia. Pentagono: “Non scatta articolo 5”(Adnkronos) – La guerra tra Iran da una parte e Stati Uniti-Israele dall'altra rischia di sconfinare in Turchia.

