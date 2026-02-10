Capossela | il 13 luglio Ovunque Proteggi Live in Pompei un concerto unico per i vent’anni dall’uscita del disco

Il 13 luglio a Pompei, Vinicio Capossela terrà un concerto speciale per festeggiare i vent’anni dal suo album “Ovunque Proteggi”. L’evento si svolgerà in un luogo simbolo di eternità e di memoria, proprio dove la storia si mescola con il presente. Capossela salirà sul palco per una serata che vuole essere un omaggio alla musica e alla vita, in un contesto che richiama la fragilità e la bellezza dell’esistenza. La data segna un momento importante per i fan dell’artista, pronti a rivivere le emozioni di un disco che

foto di Marco Zanella POMPEI – Un disco che invoca protezione contro la caducità dell’esistenza rivive in un luogo che di questa è simbolo eterno. Lunedì 13 luglio Vinicio Capossela porta dal vivo uno dei suoi lavori più amati, ‘Ovunque Proteggi’, a vent’anni dalla sua pubblicazione, in un concerto unico e imperdibile e nel solo posto possibile, emblema di fine e di permanenza: l’Anfiteatro degli Scavi del Parco Archeologico di Pompei. Biglietti disponibili su TicketOne e Ticketmaster. Pompei è una città sottratta al tempo e restituita alla visione. Un corpo sepolto, una memoria intatta. Un luogo dove la fine non ha cancellato la forma. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

