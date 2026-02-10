Il 13 luglio a Pompei, Vinicio Capossela terrà un concerto speciale per festeggiare i vent’anni dal suo album “Ovunque Proteggi”. L’evento si svolgerà in un luogo simbolo di eternità e di memoria, proprio dove la storia si mescola con il presente. Capossela salirà sul palco per una serata che vuole essere un omaggio alla musica e alla vita, in un contesto che richiama la fragilità e la bellezza dell’esistenza. La data segna un momento importante per i fan dell’artista, pronti a rivivere le emozioni di un disco che

foto di Marco Zanella POMPEI – Un disco che invoca protezione contro la caducità dell’esistenza rivive in un luogo che di questa è simbolo eterno. Lunedì 13 luglio Vinicio Capossela porta dal vivo uno dei suoi lavori più amati, ‘Ovunque Proteggi’, a vent’anni dalla sua pubblicazione, in un concerto unico e imperdibile e nel solo posto possibile, emblema di fine e di permanenza: l’Anfiteatro degli Scavi del Parco Archeologico di Pompei. Biglietti disponibili su TicketOne e Ticketmaster. Pompei è una città sottratta al tempo e restituita alla visione. Un corpo sepolto, una memoria intatta. Un luogo dove la fine non ha cancellato la forma. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Capossela: il 13 luglio “Ovunque Proteggi Live in Pompei”, un concerto unico per i vent’anni dall’uscita del disco

Approfondimenti su Ovunque Proteggi

Pompei si prepara a un evento speciale.

Vinicio Capossela torna a suonare a Pompei, questa volta per festeggiare i vent’anni di

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ovunque Proteggi

Argomenti discussi: Ovunque Proteggi 20 anni dopo: live Capossela a Pompei il 13 luglio; VINICIO CAPOSSELA Il 13 luglio in concerto presso Anfiteatro del parco Archeologico di Pompei al B.O.P. – BEATS OF POMPEI 2026; Capossela in concerto il 13 luglio all'Anfiteatro di Pompei per i 20 anni di Ovunque proteggi; Vinicio Capossela in concerto a Pompei per i 20 anni di Ovunque Proteggi.

Pompei, la profezia di Vinicio Capossela: il 13 luglio l’evento speciale per i 20 anni di Ovunque ProteggiPOMPEI – Il cartellone di Beats Of Pompeii 2026 si arricchisce di un nuovo, attesissimo capitolo. Il prossimo 13 luglio, l’Anfiteatro romano del Parco Archeologico ospiterà Vinicio Capossela per un ... napolipiu.com

B.O.P. – Beats of Pompei 2026: Vinicio Capossela celebra i 20 anni di Ovunque proteggi nell’Anfiteatro archeologicoIl festival Beats of Pompei annuncia il quattordicesimo concerto dell’edizione 2026: Vinicio Capossela protagonista il 13 luglio per un’esibizione speciale dedicata al ventennale di Ovunque proteggi ... ilgazzettinovesuviano.com

VINICIO CAPOSSELA a luglio 2026 festeggia, con un live in Pompei, i 30 anni del disco "Ovunque Proteggi", ospite del festival Beats of Pompeii, #VinicioCapossela x.com

Pompei, la musica di Capossela incontra la storia: attesa per il concerto negli scavi - facebook.com facebook