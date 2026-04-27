Un avvocato ha depositato un esposto presso la Procura riguardo alla partita tra Inter e Verona. Successivamente, Michele Croce, candidato sindaco nel 2017, è stato ascoltato dal pubblico ministero. Croce ha dichiarato che riteneva che la sua...

Non era nelle partite segnalate dall'esposto di Rocca, è finita nelle carte del pm Maurizio Ascione. La gomitata di Bastoni a Duda durante Inter-Verona del gennaio 2024 è stata segnalata da un esposto dell'avvocato Michele Croce, candidato sindaco a Verona nel 2017 (il suo partito, Verona Pulita, si è poi sciolto due anni dopo). Dopo la partita aveva denunciato il mancato intervento dei giudici del Var. "Ho presentato l'esposto, l'episodio mi è sembrato subito un furto, una frode - ha dichiarato a Repubblica -. L'arbitro Var e il suo assistente avrebbero dovuto obbligatoriamente chiamare l'on field review, cioè chiedere all'arbitro in campo di verificare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Com'è finita Inter-Verona in Procura? L'esposto di un avvocato, poi...

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Palmeri sbotta: «Non c’è alcuna traccia di Inter Verona nell’invito a Rocchi a comparire dalla parte della Procura. Ho un sospetto…»di Alberto PetrosilliPalmeri, noto giornalista sportivo, ha commentato le ultime notizie relative all’indagine della Procura su Gianluca Rocchi: le...

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Temi più discussi: Quali sono le partite dell'indagine sulla frode sportiva degli arbitri: Udinese-Parma e Inter-Verona. I dialoghi in sala Var; Fischia porca tro**a!, Ha deciso qualcuno più in alto: Inter-Verona, il caos Var torna attuale; Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: sotto la lente anche Udinese-Parma e due partite dell'Inter; Tabellino partita Inter vs Hellas Verona.

Fischia porca tro*a!, Ha deciso qualcuno più in alto: Inter-Verona, il caos Var torna attualeRocchi indagato per concorso in frode sportiva, tra le partite menzionate spunta anche quella che scatenò le polemiche per i nerazzurri con il caso Bastoni-Duda ... tuttosport.com

Quali sono le partite dell'indagine sulla frode sportiva degli arbitri: Udinese-Parma e Inter-Verona. I dialoghi in sala VarI magistrati della Procura di Milano che hanno indagato il designatore Gianluca Rocchi hanno monitorato nei mesi scorsi i video di quelle gare. corriere.it

L'avvocato Michele Croce, tifoso del Verona, a Pressing: "Ero allo stadio con mio figlio a vedere Inter-Verona. Ho fatto io una denuncia-querela e l'ho presentata telematicamente presso la Procura di Milano. Nel mio esposto ho denunciato nello specifico Di Vu x.com

L'episodio in Inter-Verona di due anni fa. Con Nasca al Var c’era come assistente Rodolfo Di Vuolo convocato nei mesi scorsi in procura. - facebook.com facebook