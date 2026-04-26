Pronta a scoppiare una nuova Calciopoli? Da Inter-Verona a Bologna-Inter | tutte le partite nel mirino della Procura di Milano

La procura di Milano ha aperto un'indagine su alcune partite di calcio recenti, tra cui Inter-Verona e Bologna-Inter, per verificare eventuali irregolarità. Nel frattempo, il responsabile del gruppo Can, la Commissione arbitri nazionali, si è autosospeso dopo aver definito la decisione come “scelta difficile” ma sicura di poterla affrontare. La situazione ha attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori, sospettando possibili collegamenti o tentativi di alterare gli esiti delle gare.

Una “scelta, sofferta, difficile” ma da da “cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima”. Con queste parole Gianluca Rocchi si è autosospeso nelle scorse ore dal ruolo di responsabile del gruppo Can, la Commissione arbitri nazionali. Rocchi è indagato per frode sportiva in concorso nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano. ù (ANSA FOTO) – Notizie.com Indagato con la stessa accusa anche il supervisore Var Andrea Gervasoni. Giovedì 30 aprile Rocchi dovrà comparire davanti ai magistrati milanesi.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Pronta a scoppiare una nuova Calciopoli? Da Inter-Verona a Bologna-Inter: tutte le partite nel mirino della Procura di Milano SCANDALO BOLOGNA-INTER! NESSUNO VE LO DIRÀ, MA QUELLO CHE È SUCCESSO È VERGOGNOSO Notizie correlate Leggi anche: Torna Calciopoli? La Procura di Milano indaga su molte partite di Serie A Inter Juventus, Comolli e Chiellini entrano nel mirino della Procura: cosa rischiano i due dirigenti bianconeriCalciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, l’Arsenal piomba su Pio Esposito.