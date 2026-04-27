Coltellate a Serramazzoni aggressore denunciato | Episodio preoccupante

Nella giornata del 27 aprile 2026, a Serramazzoni, un uomo è stato denunciato per aver sferrato coltellate a un’altra persona. Sul luogo dell’aggressione sono state trovate numerose tracce di sangue e chi è intervenuto immediatamente ha temuto il peggio. Le forze dell’ordine hanno preso in custodia l’individuo coinvolto e stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Modena, 27 aprile 2026 – Chi è intervenuto nell’immediato ha temuto il peggio; a terra c’erano diverse tracce di sangue. L’uomo, un trentacinquenne di origine marocchina, era stato colpito più volte con dei fendenti alla schiena e a un braccio. I soccorsi sono subito partiti in codice rosso per l’ospedale di Baggiovara. L’aggressione è avvenuta sabato sera intorno alle 21, in pieno centro a Serramazzoni, in piazza della Repubblica sotto gli occhi sconvolti dei passanti. Le indagini. I carabinieri si stanno ancora occupando delle indagini ma da una prima ricostruzione dei fatti pare che il 35enne sia intervenuto nel tentativo di sedare una lite tra una giovane coppia di italiani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coltellate a Serramazzoni, aggressore denunciato: “Episodio preoccupante” Notizie correlate Leggi anche: Dieci coltellate su un bus a Napoli: intervento riuscito per l’avvocata, aggressore davanti al gip Follia a Pane e Pomodoro, minorenne ferito a coltellate: la descrizione della vittima incastra l'aggressoreSul posto gli agenti hanno trovato un 16enne, anche lui di nazionalità egiziana, con diverse ferite provocate da un coltello.