Follia a Pane e Pomodoro minorenne ferito a coltellate | la descrizione della vittima incastra l' aggressore

Nella serata del 10 marzo, sul lungomare di Bari, nella zona di Pane e Pomodoro, un minorenne è stato ferito con coltellate durante un’aggressione. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 35 anni, cittadino egiziano, con l’accusa di tentato omicidio, dopo aver ricostruito la dinamica attraverso le testimonianze della vittima. La vittima ha fornito una descrizione che ha portato all’identificazione dell’aggressore.

Sul posto gli agenti hanno trovato un 16enne, anche lui di nazionalità egiziana, con diverse ferite provocate da un coltello. Il giovane, pur ferito, è riuscito a fornire una descrizione dell’aggressore. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico di Bari, dove è stato ricoverato per le ferite riportate alla testa e alla coscia. Poco dopo l’aggressione, gli agenti delle volanti hanno individuato e bloccato il presunto responsabile nei pressi di piazza Gramsci. Si tratta di un 35enne egiziano, con precedenti di polizia e regolare sul territorio nazionale. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, trasferito nel carcere di Bari in attesa della convalida del provvedimento. 🔗 Leggi su Baritoday.it

